Primeiro réu pela chacina do Forró do Gago está sendo julgado nesta quinta-feira, 8

Forró do Gago, no bairro Cajazeiras, onde aconteceu a chacina em 27 de janeiro de 2018, que deixou 14 pessoas mortas e outras 15 feridas / Crédito: Evilázio Bezerra, em 27/1/2018

Sete anos depois do crime, o primeiro réu acusado de participar da chacina do “Forró do Gago” começou a ser julgado nesta quinta-feira, 8, em Fortaleza. Ednardo dos Santos Lima, à época apontado como um dos mandantes, responde ao processo na 2ª Vara do Júri da Capital. A chacina do Forró do Gago ou chacina das Cajazeiras foi registrada no dia 27 de janeiro de 2018. No crime, 14 pessoas foram mortas a tiros e outras 15 saíram feridas dentro da casa de show, no bairro Cajazeiras. Além de Ednardo, o processo ainda tem outros 15 nomes de pessoas denunciadas pelo crime.

O caso é considerado como a maior chacina já registrada no Ceará. As 14 vítimas tinham entre 17 e 55 anos. Os criminosos foram acusados de invadir a casa de show e atirar a esmo contra os presentes no local. A sessão de julgamento conta com sete jurados, que foram sorteados para compor o Conselho de Sentença. Eles irão analisar as alegações apresentadas pela acusação, no caso o Ministério Público do Ceará (MPCE), e pelos advogados de defesa do réu. LEIA MAIS | Suspeitos são réus pela Chacina do Forró do Gago, em 2018 Com a decisão do júri, o réu será considerado culpado ou inocente pelos crimes pelos quais é acusado. O julgamento passou por dois adiamentos: o primeiro em março e o segundo em abril deste ano.