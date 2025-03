Chacina do "Forró do Gago": julgamento é adiado por questões técnicas do processo

Forró do Gago, no bairro Cajazeiras, onde ocorreu chacina em 27 de janeiro de 2018 / Crédito: Evilázio Bezerra, em 27/1/2018

O julgamento do primeiro réu acusado de participação na Chacina das Cajazeiras, também conhecida como chacina do "Forró do Gago", em 2018, foi adiado por "questões técnicas nos autos do processo". A infomação é do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que afirma ainda que as questões serão apuradas. A nova data para o julgamento é 7 de abril.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime foi praticado por oito adultos e dois adolescentes. A Justiça pronunciou oito réus, que serão julgados pelo Tribunal do Júri. O processo está inserido em iniciativas de aceleração do Programa Tempo de Justiça, que é o sistema responsável por acompanhar os homicídios com autoria esclarecida e do Movimento de Apoio ao Sistema Prisional (Masp), que é o programa que busca priorizar e acelerar o julgamento de processos de réus que respondam a seis ou mais processos criminais. A investigação colheu depoimentos de testemunhas e também da fase de planejamento da ação, além de extração de dados de celulares apreendidos com os suspeitos e interceptações telefônicas.