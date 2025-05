Onda de calor no CE: picos podem chegar a 38°C nesta quinta, 8

Nesta quinta-feira, 8, a análise da previsão de onda de calor no Ceará pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que quase todo o Estado deve apresentar condições para extremos de calor. A exceção está localizada no noroeste do mapa.

As máximas são esperadas pela tarde, com maior expectativa entre 34ºC e 36ºC no estado. Em alguns pontos, os picos pontuais (ao longo do dia) podem chegar a 38ºC.

Em previsão para a semana de 5 a 12 de maio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que, na região Nordeste, chuvas acima de 50 milímetros devem atingir áreas do noroeste do Maranhão, além do litoral da Bahia, Sergipe e parte de Alagoas.

O restante da região tem previsão de chuvas fracas e inferiores a 20 milímetros, sem registro de chuva em algumas localidades.