Ceará: previsão é de temperaturas extremas e chuvas isoladas; veja onde mais choveu

Litoral Norte concentrou o maior número de localidades com pluviosidade nesta quinta-feira, 8, conforme o balanço parcial da Funceme. Ao todo, foram oito cidades, incluindo Amontada (6 mm)

Ceará tem 20 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 7, às 7 horas desta quinta-feira, 8. Precipitações ocorrem em meio a uma onda de calor no Estado, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As precipitações concentram-se ainda no Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Maciço de Baturité e Litoral de Fortaleza. Araripe recebeu o maior acumulado do Ceará, com 22 milímetros (mm).

Conforme dados da Fundação, as demais localidades foram São Gonçalo do Amarante (14 mm), Forquilha (13 mm), Baturité (12, 8 mm) e Redenção (11, 6 mm).

Fortaleza marcou 0, 6 mm no posto Caça e Pesca. Temperaturas podem atingir 37°C no Ceará até quinta-feira, 8 Segundo a Funceme, com a manutenção da estabilidade atmosférica prevista para o Ceará, as temperaturas máximas devem variar entre 34 graus Celsius (°C) e 37°C em grande parte do Estado, com destaque para as macrorregiões do Cariri, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns.