Mãe de influenciadoras executadas em Fortaleza pede Justiça: "Quantos inocentes vão precisar morrer por conta dessa guerra"

A mãe das irmãs influenciadoras mortas no espigão da Vila do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza, utilizou as redes sociais da filha, com mais de 197 mil seguidores, para pedir Justiça. Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos e Bianca dos Santos, de 15 anos de idade, foram executadas no dia 1º de maio.

A mãe afirmou que a filha mais velha, de 20 anos, deixa um filho de cinco anos autista e a adolescente estava grávida de oito semanas. A familiar afirma que o caso segue impune.