Namorado de jovem morta teria retaliado crime ordenando chacina na Barra do Ceará

O namorado de uma das duas jovens mortas no fim da tarde dessa quinta-feira , 1º, na comunidade da Colônia , em Fortaleza , teria decidido retaliar o duplo homicídio ordenado um ataque a tiros na rua 20 de Janeiro, na Barra do Ceará .

Conforme o APF, as duas foram convidadas por um homem para ir até ao espigão ver o pôr do sol. Conforme Moscou, ele não quis ir para o passeio pois a "área estava perigosa" e porque "estava cansado por gravar alguns vídeos para suas mídias sociais".

Antônio Victor era namorado de Francisca Bianca dos Santos Souza, de 15 anos, que estava com suspeitas de gravidez. Ela era irmã de Maria Beatriz Santos de Souza, de 18 anos. Ambas foram mortas em uma ação que contou com o uso de uma moto aquática e de um barco a motor .

Conforme apuração da Polícia Civil, era Moscou o principal alvo dos criminosos do Comando Vermelho (CV). Após tomar conhecimento do crime, Moscou contou ter desmaiado e, em seguida, foi para casa. Lá, ele afirma ter participado de um momento de oração com outros familiares.

“Em vídeo publicado em sua rede social, ele enfatiza que participa da facção criminosa GDE, ao dizer: ‘agora vai ser o crime, é 745 GDE até o fim pode me decretar ai, pode vir me buscar no falcão, é a GDE 745, porra, é o terror do Pirambu, é tudo nosso”", consta em relatório policial.



“Em seus vídeos, facilmente observa-se pichações em plano de fundo fazendo menção à GDE. Extrai-se desse fato, que sua função precípua na Organização Criminosa seria a de PROMOVER A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e, com isso, angariar mais seguidores e adeptos.”

Os policiais civis também escreveram no relatório que diligenciaram na região dos fatos e que, em “contato com testemunhas oculares e/ou testemunhas em relação à atuação da GDE na localidade”, foi constatado que a ordem de execução de integrantes do CV teria partido de Moscou.