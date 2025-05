Grupo apedreja e tenta atear fogo em ônibus na Barra do Ceará

Um ônibus foi apedrejado na Barra do Ceará / Crédito: Reprodução/WhatsApp O POVO

Um grupo tentou atear fogo em um ônibus na rua Grito de Alerta, no bairro Barra do Ceará, na noite desta sexta-feira, 2, em Fortaleza. Na ocasião, uma espécie de barricada de fogo foi montada no espaço e um ônibus foi apedrejado. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que, "durante a ação, homens ordenaram que o motorista e os passageiros descessem do veículo".