Ceará registra redução no número de roubos e crimes sexuais durante o Carnaval

O período carnavalesco deste ano encerrou com 258 ocorrências , contra 465 casos no mesmo período de 2024, mostrando a variação de 207 crimes a menos.

Ainda durante o Carnaval, o Ceará teve uma redução de 35,42% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que englobam todos os tipos de roubos, exceto latrocínio (roubo seguido de morte), em comparação com o mesmo período de 2024. Ao todo, foram registrados 237 casos, contra 367 no ano passado.

Em relação aos casos de crimes sexuais , o Estado registrou que, neste ano, 17 pessoas foram vítimas de crimes sexuais. No mesmo período do ano passado, 25 pessoas sofreram com os crimes. Ao todo, o Estado teve redução de 32% no indicador.

A "Operação do Carnaval" deste ano contou com um total de 8.789 agentes de segurança que atuaram de sexta-feira, 28, até a quarta-feira, 5. O número foi 13% maior ao do disponibilizado no Carnaval de 2024, que contou com 7.730 agentes.