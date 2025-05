Receita Federal apreende 36 kg de pasta de cocaína em fundo falso de caminhonete em Fortaleza

Cocaína foi apreendida dentro de uma transportadora em Fortaleza / Crédito: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal apreendeu 36 quilos de pasta base de cocaína em uma transportadora em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 2. O entorpecente estava camuflado em um fundo falso de uma caçamba de uma caminhonete. A carga foi enviada de Goiânia (GO) com destino à Capital. A droga foi localizada com auxílio dos agentes caninos Scooter, Ithor e Bachar, da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal na 3ª Região Fiscal (Direp03). A ação também contou com apoio de uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme a Receita Federal, a carga apreendida foi avaliada em, aproximadamente, R$ 1,6 milhão no mercado brasileiro. O entorpecente será entregue às autoridades policiais, que conduzirão os procedimentos criminais. A Receita Federal realiza, continuamente, trabalho de combate aos ilícitos que movimentam as atividades das organizações criminosas, evitando prejuízos à sociedade. Veja vídeo Transportadoras do Sul teriam conexão com nova rota de tráfico do CV Empresários do ramo de transportes do sul do País são investigados por construir uma nova rota de tráfico de drogas com o Comando Vermelho (CV). Os entorpecentes teriam como principais destinos Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana (RMF). Os alvos, inicialmente, seriam do estado do Paraná, mas a investigação apontam demais ligações com outros estados da região.