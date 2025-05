Operação da PCCE apreende drogas e uma pistola em condomínio no bairro Vila União

950 comprimidos de ecstasy, 2,8 kg de maconha, 160 g de crack e quatro sementes de maconha foram apreendidas em condomínio no bairro Vila União, em Fortaleza, na tarde de terça-feira, 29.

A apreensão é resultado deação iniciada por equipe da Delegacia de Narcóticos (Denarc), com informações do Núcleo de Inteligência (Nuip), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).