Bombeiros seguem buscas por adolescente arrastado por correnteza na Barra do Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Adolescente foi arrastado por correnteza na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza / Crédito: Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) retomou, na manhã desta quarta-feira, 30, as buscas pelo adolescente que desapareceu após ser arrastado pela correnteza na região do Marco Zero, na Praia da Barra do Ceará, em Fortaleza.

O caso aconteceu na última segunda-feira, 28, após dois adolescentes se afogarem na região. Um dos jovens conseguiu ser resgatado por voluntários ainda na segunda. Diante da ocorrência, equipes de salvamento dos Bombeiros foram acionadas.