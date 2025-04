Dono de pizzaria é morto a tiros em Maranguape e um suspeito é preso

O assassinato ocorreu em frente ao estabelecimento no bairro Outra Banda e deixou um funcionário ferido.

Policiais receberam informações de que um dos suspeitos estaria escondido em uma área de matagal próxima ao local do crime. O indivíduo foi cercado e capturado. Portava uma pistola calibre 940, dourada, com seis munições intactas e um carregador vazio.

Foi dada a voz de prisão e ELE foi autuado nos crimes de homicídio (artigo 121 do Código Penal), tentativa de homicídio (artigo 129, CPD) e porte ilegal de arma de fogo (artigo 16 do Estatuto do Desarmamento).