Homem morre após policial reagir a tentativa de assalto a padaria em São Paulo

Na Zona Norte de São Paulo, em Jaçanã, um suspeito de 21 anos foi morto por um policial civil após tentativa de roubo a uma padaria. O caso ocorreu na tarde deste sábado, 26, e uma mulher também foi atingida de raspão durante o ocorrido.

O momento foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. No momento da ação, um homem de capacete, blusa preta e mochila entra na padaria para anunciar o assalto. Durante o episódio, uma funcionária atendia outros clientes no caixa e a demora em entregar o dinheiro irritou o homem, que efetuou um disparo para o alto.