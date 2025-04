AMC recolhe mais de 100 veículos abandonados em Fortaleza

A iniciativa busca limpar as ruas obstruídas dando mais segurança e mobilidade para a população. Veículos abandonados representam um risco para segurança viária, podendo ajudar na proliferação de doenças.

A operação, que teve inicio em janeiro, notificou 134 proprietários de veículos, de maneira educativa, para que os carros fossem retirados das vias. Outros 13 carros foram removidos por agentes, sem o retorno dos proprietários após o prazo de cinco dias.

Foram alvos da operação, automóveis que apresentem: estado de decomposição da carroceria e partes removíveis; mau estado de conservação; vidros quebrados ou avarias nas portas que permitam acesso sem obstrução.

Os veículos que foram recolhidos podem ser retirados do depósito da Autarquia, após pagamento de despesas e remoção de estadia. Em 60 dias do recolhimento, caso o veículo permaneça no pátio, ele pode ser leiloado.