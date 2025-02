Confira funcionamento do Metrofor e dos ônibus em Fortaleza durante o Carnaval 2025

Metrofor, apenas domingo não haverá funcionamento. Contingente de ônibus será o mesmo do fim de semana, com itinerários exclusivos

Segundo o Metrofor, as linhas de metrô e veículo leve sobre trilhos (VLTs) terão funcionamento neste sábado, 1º, nesta segunda-feira, 3, terça-feira, 4, e na quarta-feira de Cinzas, 5. Apenas no domingo, 2, não haverá funcionamento.

No sábado e na segunda, os horários dos trens serão os mesmos realizados diariamente, em todas as linhas — na Capital e no interior do Estado.

Já na terça, haverá alteração nos turnos habituais nos modais da RMF. Nesta data, os comboios de Sobral e Cariri não circulam.

Na quarta-feira de Cinzas, o cronograma de todas as rotas do Ceará inicia-se a partir das 11 horas e segue-se o itinerário normal até o fim da escala de cada linha.