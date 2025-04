Luto na Itália: fisioterapeuta do Lecce encontrado morto na concentração

Graziano Fiorita, de 38 anos, trabalhava há muito anos no clube. Jogo contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano foi adiado

Uma triste notícia abalou o futebol italiano nesta quinta-feira (24). Graziano Fiorita, de 38 anos, fisioterapeuta do Lecce, foi encontrado morto no quarto de hotel onde a equipe estava concentrada, na cidade de Coccaglio, antes do confronto contra a Atalanta, marcado para esta sexta-feira (25).

Fiorita tinha uma longa história com o clube. Começou a trabalhar no Lecce ainda jovem, seguindo os passos do pai, que também atuou como massagista da equipe por uma década. Jogadores, comissão técnica e funcionários o estimavam muito, reconhecendo nele amor e dedicação ao clube.