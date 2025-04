Cearense relembra sua conversa com papa Francisco durante JMJ 2013

Ao O POVO , ele conta que soube da JMJ quando as pessoas do seu grupo comentaram sobre a experiência na JMJ de 2011, que aconteceu na Espanha, e começaram a falar sobre a JMJ 2013, que seria no Brasil.

O dia 26 de julho de 2013 ficou marcado na vida de Renan Sousa, que na época tinha 23 anos, em meio a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um dos maiores eventos católicos do mundo. Ele foi um dos escolhidos para se confessar com o recém-eleito pontífice Francisco . Na época, ele vivia em Paracuru , na Região Metropolitana de Fortaleza, e participava de um grupo de jovens.

“Eu comecei a procurar mais sobre o evento e me inscrevi para ir. Uma pessoa da organização me ligou dizendo que eu tinha sido um dos escolhidos para me confessar com o papa Francisco, mas eu não podia comentar nada com ninguém para que o meu nome fosse preservado”, relata.

Por vezes, o rapaz achou que tudo se tratava de uma mentira e que aquilo não seria possível, até que chegou o dia e ele foi até o local marcado e viu que o pontífice realmente estava ali.

“No dia, fizeram um momento de oração com os participantes antes da confissão. Lembro que eu conversei com outras pessoas que estavam comigo – duas brasileiras, uma venezuelana e uma italiana — e acordamos que primeiro iam os brasileiros e depois elas iam, até para não cansar tanto o papo por conta do idioma, e fui surpreendido por ele ter escolhido falar primeiro comigo”, disse.