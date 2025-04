Velório do papa Francisco ao vivo: assista à transmissão direto do Vaticano

Corpo do papa Francisco foi levado para a Basílica de São Pedro e milhares de fiéis puderam dar adeus ao pontífice / Crédito: AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Os primeiros ritos funerários de papa Francisco no Vaticano começaram nesta quarta-feira, 23. O corpo do pontífice, que está desde segunda-feira, 21, em uma capela na Casa de Santa Marta, será levado para a Basílica de São Pedro. Ele morreu, aos 88 anos, na segunda-feira, 21, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e uma parada cardíaca no apartamento onde morava, na Casa de Santa Marta, segundo o Vaticano.