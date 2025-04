"Era um homem que não tinha medo", diz dom Gregório Paixão sobre papa Francisco

O arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, dom Gregório Paixão, relembrou o legado, as principais mensagens de fé e os momentos em que esteve com o papa Francisco, durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, 21. A notícia da morte do pontífice foi recebida com espanto.

“Tenho certeza que nenhum de nós estava preparado para a notícia que recebemos hoje pela manhã. Recebi a notícia muito cedo, fiquei realmente assustado porque depois que ele saiu do hospital, embora soubéssemos do estado de saúde, tínhamos uma expectativa muito grande de que o papa pudesse dar saltos novos”, afirmou.