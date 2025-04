Criminosos ateiam fogo em corpo durante velório no Ceará

Quatro suspeitos do crime foram presos. Um deles teve o rosto queimado na ação. Caso aconteceu no município de Trairi nesta terça-feira, 1º

Criminosos interromperam um velório e atearam fogo no corpo que estava dentro do caixão. A vítima era velada no município de Trairi , a 126 quilômetros de Fortaleza. O crime foi registrado nesta terça-feira, 1º.

Conforme fonte policial, o homem que estava sendo velado foi morto em um confronto com a Polícia militar em Santana do Acaraú. Depois da morte, o corpo foi encaminhado à Perícia Forense, onde passou por exames e liberado para os familiares.

As pessoas foram surpreendidas por criminosos que atearam fogo no caixão, que ficou em chamas. O corpo do homem ficou carbonizado. Um vídeo obtido pelo O POVO mostra o caixão em chamas e pessoas chorando em desespero com a situação.

Suspeitos são presos e ouvidos na delegacia

De acordo com fonte policial, um dos suspeitos teve queimaduras durante a ação e os envolvidos teriam sido identificados e detidos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que quatro pessoas foram detidas suspeitas do crime de vilipêndio de cadáver.