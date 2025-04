Homem que incendiou cadáver durante velório tem prisão decretada pela Justiça

Antônio Emerson dos Santos Rodrigues, preso suspeito de incendiar um caixão durante velório que acontecia no município do Trairi , a 126 quilômetros de Fortaleza, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça durante audiência de custódia nesta quarta-feira, 2.

Para o magistrado houve gravidade na conduta, pois ele ateou fogo em um corpo durante o velório. A situação está ligada a um contexto de organização criminosa.

Emerson solto, neste momento, representa risco à ordem pública, conforme o entendimento do magistrado. Apesar de ser um réu primário e ter residência fixa, não é suficiente para dispensar a decretação da prisão preventiva.

Acusado teve rosto queimado ao atear fogo em caixão

Emerson teve o rosto queimado quando ateou fogo no caixão com a vítima dentro. Após o crime, ele deu entrada em uma unidade de saúde com as lesões oriundas do fogo.