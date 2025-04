Sobe para 15 número de presos envolvidas na disputa do tráfico no Vila União

Imagem de apoio ilustrativo. Prisões aconteceram por meio a operação 'Nocaute' da PC-CE / Crédito: Divulgação PCCE

Subiu para 15 o número de pessoas presas envolvidas na disputa do tráfico de drogas no bairro Vila União, em Fortaleza. Mais três integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa quarta-feira, 23. As prisões aconteceram nos bairros Vila União e Centro, em Fortaleza. LEIA MAIS | Guerra de facções gera homicídios e expulsão de moradores no Vicente Pinzón

As capturas aconteceram por meio da operação 'Nocaute', que realizou as primeiras prisões na terça-feira, 22, com 12 alvos capturados. Dez estavam em liberdade e outros dois já reclusos no sistema prisional. Entre os presos, está o líder do CV que comandava o tráfico de drogas no bairro Vila União, identificado como Francisco Jean Carlos Nogueira Sales. As prisões dessa quarta-feira, 23, tiveram como alvo duas mulheres, de 26 e 27 anos, e um homem, de 30 anos. Eles foram conduzidos à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde as decisões judiciais foram cumpridas. Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a operação é coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Drco), por meio da Draco, que integra as operações nacionais no contexto da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas, coordenada pelo Ministério da Justiça (Renocrim).