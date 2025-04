Caminhão que transportava refrigerante pega fogo no Anel Viário nesta terça-feira, 22

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) está se deslocando ao local

Um incêndio foi registrado em um caminhão que transportava refrigerante na manhã desta terça-feira, 22, no Anel Viário da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em área próxima ao viaduto da BR-116/CE.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a equipe está a caminho do local. Não há, no momento, informações sobre vítimas.