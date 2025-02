Novo quartel do Corpo de Bombeiros é concluído e entorno é preparado para funcionamento

As obras do novo quartel do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), construído no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, foram finalizadas. De acordo com corporação, a área do perímetro já está sendo preparada para o funcionamento logístico do equipamento. Inauguração está prevista para os próximos dias.

Espaço foi erguido na rua Tibúrcio Cavalcante, no terreno onde ficava localizado o Edifício Andrea, prédio que desabou na manhã do dia 15 de outubro de 2019 e deixou nove pessoas mortas e sete feridas.