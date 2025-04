PM é condenado a mais de 36 anos de prisão por extorsão e tráfico de drogas no Ceará

A Justiça do Ceará condenou o policial militar Rodson Levi Feitosa Matos a 36 anos, nove meses e 15 dias de prisão pelos crimes de extorsão, tráfico de drogas e integrar organização criminosa no Ceará. A decisão foi proferida por meio da Vara de Delitos de Organizações Criminosas e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) na terça-feira, 15.

As investigações que levaram à condenação do policial foram realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) por meio da operação ‘Genesis’. Os agentes interceptaram comunicações telefônicas e captaram diálogos com conteúdo criminoso dos policiais e se estruturaram para realizar os crimes.

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), onde o Gaeco atua, as funções dos membros da organização criminosa independente eram bem delineadas, sendo o grupo policial responsável por “prestar apoio e executar as ações pesquisadas pelos associados”.

Entre os objetivos, era a identificação de alvos envolvidos em crimes, onde implementavam a abordagem e extorsão contra estes indivíduos. Em seguida, revendiam os materiais ilícitos apreendidos, como drogas e armas. Os investigados partilhavam os lucros das ações criminosas numa espécie de consórcio criminoso.