PMCE salva bebê engasgado no bairro Jangurussu, em Fortaleza

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) salvam bebê de apenas um ano que estava engasgado na noite desse sábado, 19, no Residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30min, quando a bisavó da criança procurou ajuda na base do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac).

Manobra de salvamento foi realizada por policial

De acordo com a corporação, a idosa chegou à unidade policial carregando o bisneto nos braços, que apresentava sinais claros de engasgo e ausência de choro — indícios de uma possível obstrução das vias respiratórias.