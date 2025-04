Igrejas de Fortaleza irão tocar sinos às 18 horas em homenagem ao papa Francisco; veja missas especiais

Imagem de apoio ilustrativo. Sinos serão tocados em homenagem ao papa Francisco em todas as igrejas da Arquidiocese de Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

As igrejas católicas de Fortaleza irão prestar uma homenagem ao papa Francisco, que morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 88 anos.

De acordo com dom Gregório Paixão, arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, as igrejas da Capital deverão bater os sinos na hora do Ângelus, às 18h de hoje.

Ele também afirmou que irá falar com bispos do Interior para que a homenagem seja realizada em outros municípios do Estado. A informação foi dada em coletiva de imprensa, realizada no início desta tarde.

O toque dos sinos nas igrejas católicas possuem vários significados. Nesse caso, o toque servirá para chamar os católicos à oração pela alma do papa na hora do Ângelus, considerada sagrada pelos religiosos.

Em meio aos ritos de Páscoa, algumas igrejas da Arquidiocese de Fortaleza farão missas especiais em homenagem ao papa. Confira a lista de missas em homenagem ao papa Francisco: Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, em Fortaleza

Horário: 19 horas Endereço: rua Lourenço Pessoa, 760, Maraponga Comunidade Católica Shalom, em Fortaleza

Horário: Oração do Terço às 17h30 e missa às 18 horas Endereço: rua Maria Tomásia, 72, Aldeota Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Taquara, Caucaia

Horário: 19 horas Endereço: rodovia Raimundo Pessoa de Araújo, 4491, Taquara

Paróquia São Vicente de Paulo, em Tabapuá, Caucaia