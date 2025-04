Corpo do papa Francisco irá para a basílica de São Pedro nesta quarta-feira, 23

Imagem de apoio ilustrativo: público ora por papa Francisco durante sua internação hospitalar em março deste ano / Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

As últimas homenagens presenciais de fieis ao papa Francisco deverão ser realizadas na próxima quarta-feira, 23, quando o corpo do líder religioso estará exposto na basílica de São Pedro. A informação foi dada pelo diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, em comunicado oficial nesta segunda-feira, 21, após a morte do líder religioso. LEIA TAMBÉM: "Gestos que traduzem e reforçam suas mensagens para a igreja", diz nota da CNBB sobre Francisco