Papa Francisco pede "túmulo simples" em testamento; leia na íntegra

Devotos comparecem a um Rosário em homenagem ao Papa Francisco após sua morte na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 21 de abril de 2025 / Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

Antes de morrer, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, indicou em testamento como gostaria de ser sepultado. Conforme Vaticano, o pontífice pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em um "túmulo simples, no chão e sem decoração especial".

No testamento que deixou escrito, Francisco mostrou o desejo de ser enterrado no santuário no qual tinha uma forte ligação: "Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado". Em outro trecho, o jesuíta faz jus a humildade pela qual ficou mundialmente conhecido, escrevendo: "O túmulo deve ser no chão; simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus" Leia testamento na íntegra: Miserando atque Eligendo

Em Nome da Santíssima Trindade. Amém. Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior.

Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão; simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus.