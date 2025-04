O que causou a morte do papa Francisco? Veja a linha do tempo da saúde do pontífice

Pontífice enfrentava agravamento de uma infecção polimicrobiana que evoluiu para pneumonia nos dois pulmões; histórico de saúde exigia cuidados constantes / Crédito: AFP

O papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, às 2h35 da manhã, pelo horário de Brasília. Ele tinha 88 anos e liderava a Igreja Católica desde 2013, sendo o primeiro pontífice latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo. De origem argentina, Jorge Mario Bergoglio deixa um legado marcado pelo diálogo inter-religioso, a defesa dos pobres e a abertura para as minorias. A causa da morte ainda não oficializada pelo Vaticano, que deve divulgar uma nota nas próximas horas. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, no entanto, há a suspeita de que papa Francisco teria morrido devido a um acidente vascular cerebral (AVC)

O Santo Padre já vinha enfrentando uma infecção polimicrobiana há algumas semanas, que se agravou desde fevereiro. O pontífice havia sido internado no dia 14 daquele mês com um quadro de bronquite, que rapidamente evoluiu para uma infecção respiratória grave, envolvendo diferentes microrganismos, como bactérias e vírus, em um sistema imunológico já fragilizado. Francisco recebeu alta após quase 40 dias de hospitalização, no dia 23 de março, mas seguia em recuperação e acompanhamento médico intensivo. Nas semanas seguintes à alta, o Vaticano chegou a informar que o papa havia reduzido o uso de oxigênio suplementar e que realizava fisioterapia respiratória e de fala. No entanto, o quadro permanecia delicado. No Domingo de Páscoa, 20, Francisco fez uma breve aparição na varanda da Basílica de São Pedro, onde abençoou os fiéis e circulou no papamóvel, apesar de visivelmente debilitado. Morre papa Francisco: ainda jovem, pontífice precisou retirar parte do pulmão O histórico de saúde do pontífice incluía ainda episódios recorrentes de doenças respiratórias. Ainda jovem, Bergoglio foi diagnosticado com pleurisia e teve parte de um dos pulmões removida.

Ao longo do pontificado, passou por diversas internações: em 2021, foi submetido à retirada de parte do cólon para tratar uma diverticulite; em 2023, foi hospitalizado por dificuldades respiratórias e precisou de antibióticos; e, em junho do mesmo ano, passou por nova cirurgia abdominal. Nos últimos anos, o papa vinha usando cadeira de rodas devido a dores no joelho e nas costas, mas manteve a rotina de trabalho e compromissos públicos. A infecção polimicrobiana, uma das possíveis causas de morte do papa, caracteriza-se pela presença simultânea de diversos agentes infecciosos, provocando inflamação severa nos pulmões e dificuldades respiratórias progressivas. Em pessoas idosas ou com doenças pré-existentes, como era o caso do papa, essas infecções podem evoluir rapidamente para quadros irreversíveis.

Morre papa Francisco: confira linha do tempo da saúde do papa Francisco

> Década de 1950

Quando jovem, Jorge Mario Bergoglio sofre de pleurisia (inflamação da pleura) e tem parte de um dos pulmões removida. > Julho de 2021

Papa é submetido a uma cirurgia no cólon para tratar diverticulite. Parte do intestino é retirada. Ele passa 10 dias internado no Hospital Gemelli, em Roma. > Março de 2023

É internado com dificuldades respiratórias e diagnosticado com bronquite infecciosa. Recebe tratamento com antibióticos e tem rápida recuperação.

> Junho de 2023

Francisco volta a ser hospitalizado e passa nove dias internado após nova cirurgia abdominal, a segunda na região em dois anos. > 14 de fevereiro de 2025

Papa é internado com um quadro de bronquite. Diagnóstico inicial evolui para uma infecção polimicrobiana, atingindo os dois pulmões e exigindo oxigenoterapia, transfusões de sangue e cuidados intensivos. > 23 de março de 2025

Recebe alta após 38 dias de internação no Hospital Gemelli. Vaticano informa que a recuperação será lenta e com acompanhamento médico diário.