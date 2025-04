Família de criança que quebrou o dente em espaço infantil será indenizada em R$ 3 mil

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) determinou no último dia 26 de março que uma rede de academias atuante em Fortaleza pague indenização no valor de R$ 3 mil à família de uma criança vítima de um incidente no espaço infantil do estabelecimento. O caso aconteceu em 2023, quando a jovem de então 8 anos de idade quebrou o dente no ambiente destinado às crianças dentro da loja.

