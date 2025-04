Vídeo mostra momento em que funcionários de empresa são assaltados no bairro José Bonifácio

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na ocorrência, foram subtraídos celulares e a carteira de uma das vítimas. O crime foi registrado por volta das 8 horas, na rua Dom Sebastião Leme.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem, em uma motocicleta, dá cobertura ao segundo suspeito durante a abordagem às vítimas.

Conforme uma fonte policial, os dois criminosos têm assaltado com frequência a região há cerca de pelo menos 15 dias, agindo principalmente no horário da manhã. As investigações estão em andamento para tentar localizar os dois suspeitos e demais pessoas envolvidas nas ocorrências nas redondezas.

De acordo com um dos funcionários, o crime aconteceu enquanto ele e mais dois colegas aguardavam a abertura da empresa para realizar uma entrega. “Eles chegaram de repente, escoraram a arma na gente e levaram os meus dois celulares, a carteira do ajudante e o celular e levaram dois celulares do menino”, disse.



Ainda segundo a vítima, fica a sensação de insegurança diante do crime. Ele ressalta a falta de policiamento no local pela manhã. Outro funcionário vítima do assalto detalha que, no momento do crime, estava no caminhão na hora do assalto.