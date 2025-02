Mais de 400 kg de cocaína são encontrados em carga no Porto do Mucuripe

Uma operação da Receita Federal no Ceará resultou na apreensão de 416 quilos (kg) de cocaína durante a manhã desta quinta-feira, 6, no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. A droga estava disfarçada em um contêiner que transportava carga de cera de carnaúba e tinha como com destino o Japão.



Ao todo, 390 tabletes, dispostos em 13 sacos de 30 pacotes cada, foram encontrados pela fiscalização da Receita Federal no Porto. De acordo com a Receita Federal, essa é a maior apreensão feita no Mucuripe desde 2021, quando 487 kg foram apreendidos.