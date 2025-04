Cinco funcionários do Porto do Mucuripe são presos por tráfico internacional de drogas

A Operação Palma, deflagrada pela Polícia Federal, contra o tráfico internacional de drogas , prendeu cinco pessoas, entre servidores da Companhia Docas do Ceará e funcionários de empresas terceirizadas que atuam no Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

Apreensão de 435 kg de cocaína

As investigações iniciaram após a apreensão de 435 kg de cocaína em um contêiner no Porto do Mucuripe, no dia 6 de fevereiro deste ano.

A droga estava escondida em meio a uma carga de cera de carnaúba destinada à exportação, sendo localizada por equipe da Receita Federal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.