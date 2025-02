Mais de 100 kg de cocaína são apreendidos no Porto do Pecém

Apreensão acontece menos de uma semana depois de 400 kg serem interceptados no Porto do Mucuripe. Ceará chega a mais de meia tonelada do entorpecente apreendida em seus portos nos últimos cinco dias

Cinco dias após a apreensão de mais de 400 quilos (kg) de cocaína no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, uma nova fase da operação Carcará 1 resultou na interceptação de novos 133 kg do entorpecente, dessa vez no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, município distante 61 quilômetros (km) da Capital.

Assim como ocorrido no porto de Fortaleza, a droga estava escondida em um carregamento com destino à Europa. Desta vez, o material foi alocado dentro de uma carga de mangas congeladas e seria descarregado no porto de Sines, em Portugal, o maior em terras lusitanas. Não é a primeira vez que cargas de exportação de manga são utiliuzadas como esconderijo para o tráfico de entorpecentes.