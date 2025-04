Sesporte abre inscrições para projeto de esportes e lazer voltado a idosos

Imagem de apoio ilustrativo. Projeto desenvolve atividades de lazer com idosos do Estado / Crédito: Gabriele Félix

Estão abertas as inscrições para o Projeto Felizidade, da Secretaria do Esporte (Sesporte). As inscrições podem ser feitas de forma presencial, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O intuito é desenvolver atividades esportivas e de lazer com idosos do Estado, promovendo saúde, qualidade de vida e desenvolvimento social. São 50 vagas. LEIA TAMBÉM | Estão abertas inscrições para curso de segurança digital para idosos