Réus por matar policial e enterrar corpo são condenados a mais de 70 anos de prisão

O Conselho de Sentença da 4ª Vara do Júri de Fortaleza condenou Eduardo Oliveira Pires e Natanael dos Santos Silva pelos crimes de homicídio qualificado, roubo, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de menores.

Eduardo Oliveira Pires foi sentenciado a 33 anos, cinco meses e 23 dias de prisão e Natanael dos Santos Silva a 42 anos, quatro meses e três dias de prisão.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, o processo está em segredo de justiça e mais informações não podem ser divulgadas.

Vítima permaneceu desaparecida por mais de 15 dias

O corpo de Jaderson foi encontrado no dia 8 de setembro de 2022 no bairro Itaperi, em Fortaleza. A última vez em que o rapaz foi visto foi no bairro Parque Dois Irmãos, no dia 16 de agosto.