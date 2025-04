Semace irá se reunir com PGE para discutir sobre poluição que seria causada por empresa

Moradores dos bairros Ellery e Presidente Kennedy , em Fortaleza, se reuniram na tarde desta segunda-feira, 14, na sede da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), no bairro de Fátima, para discutir os impactos causados pela Mecesa Embalagens.

Como resultado da reunião, ficou decidido que a Semace irá se reunir com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para entender melhor o que pode ser feito em relação à liminar que concede o direito de funcionamento à fábrica, mesmo após o embargo aplicado pela fiscalização.

A reunião contou com a presença da Associação Comunitária dos Bairros Ellery, Monte Castelo e Adjacentes (ACBEM); da coordenação do Movimento das Famílias afetadas pela Poluição da fábrica Mecesa; da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e dos mandatos da deputada Emília Pessoa e do deputado Renato Roseno.

A moradora do bairro relatou que desde 2018 a empresa opera ilegalmente no bairro. O local onde a Mecesa Embalagens atua compreende cerca de cinco ruas do bairro Ellery e Presidente Kennedy, segundo a moradora.

“A gente espera que eles saiam do bairro, porque [de acordo com] o plano diretor da prefeitura, não é pra existir nenhum tipo de fábrica [aqui]”, conta.

Cláudia relata que moradores dos prédios no entorno também sofrem com a fumaça densa gerada pelo maquinário: “As pessoas dos prédios estão sendo muito atingidas, a poluição talvez esteja indo mais para lá do que para cá — funcionando como uma espécie de barreira. As crianças descem para brincar de máscara”.