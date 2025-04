Moradores dos bairros Ellery e Presidente Kennedy denunciam poluição da Mecesa Embalagens Comunidade em torno da fábrica sofre há décadas com fumaça, fuligem e barulho dos maquinários. Empresa estaria operando com licença vencida desde 2018 e já foi condenada por crime ambiental 14:23 | 13/04/2025 Autor Bianca Nogueira Bianca Nogueira Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Moradores dos bairros Ellery e Presidente Kennedy denunciam poluição da Mecesa Embalagens / Crédito: Reprodução / Associação ACBEM

Moradores dos bairros Ellery e Presidente Kennedy, em Fortaleza (CE), denunciam os impactos ambientais e de saúde causados pela fábrica de embalagens Mecesa, localizada na Rua Pompeu Cavalcante, no bairro Ellery. Os moradores relatam doenças respiratórias, alergias, infecções de pele e estresse provocados não apenas pela fumaça densa liberada pelas chaminés da Mecesa Embalagens, mas também pelo barulho constante das máquinas em operação.

Empresa funciona com licença vencida há sete anos Apesar de estar com a licença ambiental vencida desde 2018, a Mecesa continua em operação. Em dezembro de 2024, a empresa chegou a ser embargada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) por descumprimento dos termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2022. No entanto, uma liminar concedida durante o plantão judiciário permitiu a retomada das atividades da fábrica, gerando revolta entre os moradores. A empresa foi condenada pela Justiça do Estado do Ceará no dia 11 de novembro de 2024 por crime ambiental, com base no processo nº 0103222-75.2019.8.06.0001, que tramita na 18ª Vara Criminal de Fortaleza. A sentença reconheceu a poluição do ar e os danos sonoros causados pela atividade da fábrica na área urbana.

Os moradores questionam a permanência da Mecesa em funcionamento em uma região atualmente classificada como zona residencial e de serviços, de acordo com o Plano Diretor de Fortaleza. A fábrica é a última grande indústria do antigo 1º Distrito Industrial do Ceará, que funcionou até o ano 2000 na zona oeste da cidade. O POVO entrou em contato com a Mecesa Embalagens por meio dos canais oficiais disponibilizados no site da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Moradores irão até a Semace exigir mudanças Os moradores dos bairros afetados se reunirão nesta segunda-feira, 14, às 15h, com o novo superintendente da Semace, João Gabriel Laprovítera Rocha, para cobrar o fim do problema.