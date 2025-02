Criminosos atacam estação de VLT no Conjunto Ceará e ferem 3 pessoas, 2 deles vigilantes

Criminosos armados atacaram na manhã deste sábado,15, a estação de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Conjunto Ceará e deixaram três pessoas feridas, duas delas seguranças que estavam no local e um passageiro.

De acordo com o Sindicato dos Vigilantes do Estado do Ceará, em nota publicada no Instagram, um dos trabalhadores foi baleado e o outro foi agredido a coronhadas. Ambos foram encaminhados ao hospital e passam bem.