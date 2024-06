Após acordo, trabalhadores da obra da linha leste do metrô encerram greve

A paralisação iniciou no último dia 17 de junho, após a categoria reinvidicar reajuste salarial

Após Assembleia Geral Extraordinária na manhã desta quinta-feira, 27, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral do Estado do Ceará (Sintepav-CE) aprovou a proposta apresentada pelo Consórcio FTS – que está a frente das obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza – encerrando a greve dos trabalhadores após nove dias.

O acordo aprovado inclui um reajuste de 6% para quem recebe até R$ 6.148,00 e um valor de R$ 368,88 para quem recebe acima desse valor, cesta básica de R$ 530 e cesta natalina de R$ 500 para todos os trabalhadores, além de participação nos lucros e resultados por semestre de 45% dos salários dos empregados limitado até R$ 5.300,00 e R$ 2.385,00 para os empregados que recebem acima deste valor.