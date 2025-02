Governo anuncia novo ramal VLT entre o Aeroporto e Arena Castelão

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

O Governo do Ceará anunciará, nesta quinta-feira, 6, a implantação de um novo ramal do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), ligando o Aeroporto Internacional Pinto Martins e a Arena Castelão. Detalhes sobre a obra e seus impactos nos setores esportivos e de eventos do Ceará serão fornecidos em coletiva de imprensa nesta manhã.

