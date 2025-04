Órbita Blue realiza evento de adoção de pets neste fim de semana

Em alusão ao Abril Laranja, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção de maus-tratos e à promoção do bem-estar animal , a Órbita Blue promove, neste fim de semana, 12 e 13 de abril, uma programação especial focada na adoção responsável de cães e gatos . A ação acontece das 10h às 16h, com entrada gratuita e diversas atividades solidárias.

Cada um com sua história, personalidade e esperando uma chance de recomeçar com uma nova família.

A iniciativa é realizada em parceria com as ONGs Bola de Pelo e Deixa Viver , que atuam na proteção e resgate de animais em situação de vulnerabilidade. Todos os animais disponíveis para adoção foram previamente vacinados, vermifugados e estão com boa saúde.

Campanha de arrecadação e bazar

Além das adoções, o evento contará com o apoio do Giro Pet, iniciativa do Governo do Estado que oferece serviços gratuitos de cuidado animal, como vacinação antirrábica e entrega de coleiras antiparasitárias.

A programação também inclui um bazar colaborativo, com diversos produtos à venda, cuja renda será integralmente revertida para as ONGs envolvidas.

Outra ação de destaque é a arrecadação de rações: quem contribuir levando comida para cães ou gatos ganhará um brinde especial, em reconhecimento ao gesto de solidariedade.