Mais de 400 vias receberam reparos asfálticos no primeiro trimestre em Fortaleza

Ao mesmo tempo, a Seinf concentra esforços na recuperação de calçadas em importantes avenidas da capital. Até março, 189 estradas passaram por intervenções lideradas pela pasta, com foco especial em áreas de tráfego intenso e que apresentaram maior grau de deterioração.

Na primeira operação de manutenção deste ano, 222 ruas foram atendidas exclusivamente pelo SCSP. As ações variaram de intervenções pontuais a reformas mais amplas, com aplicação de novo asfalto e melhoria da drenagem de águas pluviais.

Primeira operação do ano já atingiu 222 ruas

Os serviços são executados pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), as obras fazem parte de políticas públicas essenciais para o desenvolvimento da capital.

Tipos de serviços realizados nas estradas

O trabalho realizado varia de acordo com a necessidade identificada em cada local. A tampa do buraco é girada para corrigir imperfeições no pavimento causadas pelo uso contínuo e pela chuva.

A repavimentação substitui completamente o asfalto danificado. As melhorias no sistema de drenagem, por sua vez, visam evitar alagamentos e o consequente desgaste das ruas.

Solicitações de manutenção também podem ser encaminhadas pela população, pelos canais oficiais da Prefeitura, como a Central 156 e os postos de atendimento das Secretarias Executivas Regionais.