Suspeito de importunar sexualmente mulheres em supermercado é preso

Um homem de 32 anos , que não teve a identidade divulgada , foi preso na tarde desta quarta-feira, 2, suspeito de praticar o crime de importunação sexual em um supermercado no município de Acopiara (Região Centro-Sul do Estado).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em um dos casos, o homem usou um celular para filmar o crime. Diante disso, a Delegacia Municipal de Acopiara representou pela prisão preventiva dele, o que foi deferido pelo 2º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

“Com o mandado de prisão em mãos, os policiais foram a campo e capturaram o homem na zona rural do município de Acopiara”, informou a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). “Após os procedimentos na unidade policial, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário”.