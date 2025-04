Obras do Residencial Lagoa do Urubu, em Fortaleza, são retomadas

Evandro Leitão (PT) visitou o local nesta quinta-feira, 3. No local, estão sendo construídas 64 moradias populares, com previsão de entrega em junho deste ano de 2025

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira, 3, a retomada das obras do Residencial Lagoa do Urubu, no bairro Floresta. O prefeito Evandro Leitão (PT) autorizou a retomada dos trabalhos hoje, durante visita ao local. Espaço vai contar com 64 moradias populares, com previsão de entrega em junho de 2025.

De acordo com Município, o conjunto habitacional "vai beneficiar famílias que residiam no entorno da lagoa e que hoje recebem o aluguel social". Investimento aplicado no projeto foi de R$ 7,6 milhões.