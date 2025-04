Ordem de serviço para obras do Campus Iracema e novo hospital da UFC será assinada em 16 de abril

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.04.2024: Poço da Draga, percepção dos moradores sobre o novo campus Iracema da UFC na comunidade da Poço da draga, noção de extensão dessa comunidade, de distribuição das residências e de inserção na cidade. (Foto: Aurélio Alves/JORNAL O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O evento de assinatura das ordens de serviço para as obras do Campus Iracema e do novo Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará (UFC) será no dia 16 de abril. Solenidade estava agendada inicialmente para essa sexta-feira, 4 de abril, mas precisou ser modificada por causa de mudanças na agenda do ministro da Educação, Camilo Santana.

O Campus Iracema, obra orçada em quase R$ 114 milhões, abrigará a sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). O Hospital Universitário deverá custar R$ 179 milhões para ser construído, com prazo de obras previsto em 810 dias de execução, sendo 90 dias para elaboração do projeto executivo e 720 para execução dos serviços. Já para a construção da nova sede do Labomar e do CTC, o investimento deve ser de aproximadamente R$ 113 milhões. A previsão é de que a obra seja entregue em 900 dias, sendo 180 para elaborar o projeto executivo e 720 dias para execução. A verba para a construção do campus é do Governo Federal, por meio do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Além do ministro, a cerimônia deve contar ainda com a presença do reitor da UFC, professor Custódio Almeida.

Campus será construído em terreno do antigo Acquario Ceará As obras do novo Campus Iracema serão realizadas em terreno e edificações que deveriam abrigar o Acquario Ceará. De acordo com o reitor da UFC, Custódio Almeida, equipes da universidade avaliaram que o espaço seria ideal para a construção do novo prédio. "Quem conhece o espaço sabe que foram construídos grandes vãos, toda a parte do detalhamento ficou para ainda ser construído. Quando os arquitetos apresentaram o projeto final, eles disseram: ‘reitor, parece até que isso foi feito para receber o Labomar e o Centro Tecnológico’. Não vamos precisar demolir nada", ressaltou durante o planejamento de readequação do projeto. A doação das benfeitorias realizadas no terreno do antigo Acquario para a UFC foi aprovada no dia 2 de maio de 2024, pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Em seguida, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) também passou a cessão do terreno para a Universidade.

Conheça os serviços que serão ofertados pelos novos equipamentos Atualmente localizado na avenida Abolição, no bairro Meireles, em Fortaleza, o Labomar abriga dois cursos de graduação, Oceanografia e Ciências Ambientais, além do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais. A partir da entrega do novo Campus, estão previstas a inclusão de dois novos cursos de graduação na unidade acadêmica, sendo eles: Turismo Ecológico e Meteorologia. No projeto, o CTCN aparece como novo equipamento universitário. O local deve ganhar uma sala de cinema e um anfiteatro para palestras e cursos. O objetivo é que o espaço promova exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre os ecossistemas do Ceará.