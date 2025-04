Polícia conclui que homem morto em frente a shopping na Sapiranga havia matado mulher

Câmeras de vigilância flagraram Anderson Pereira da Silva, de 29 anos, sendo agredido por dois homens antes de ser executado a tiros / Crédito: Reprodução

Investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) concluiu que o homem que, no último dia 1º de fevereiro, foi retirado de um shopping no bairro Sapiranga, em Fortaleza, e, em seguida, morto havia, horas antes, matado a própria companheira. Conforme laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce), Geisa Ibiapina Sousa Araújo, de 38 anos, foi morta mediante asfixia mecânica por constrição cervical. Conforme documentos judiciais aos quais O POVO teve acesso, Geisa foi morta por volta das 10 horas do dia 1º de fevereiro passado.