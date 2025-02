Homem foi retirado de dentro do shopping na Sapiranga para ser morto a tiros

Câmeras de vigilância flagraram Anderson Pereira da Silva, de 29 anos, sendo agredido por dois homens antes de ser executado a tiros / Crédito: Reprodução

O homem de 29 anos assassinado no início da tarde desse sábado, 1º, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, foi retirado de dentro do shopping Via Sul para ser morto a tiros. É o que mostram as imagens das câmeras de segurança do próprio estabelecimento comercial. Um suspeito de envolvimento na morte de Anderson Pereira da Silva foi preso por volta das 18h30min do próprio sábado, na Sapiranga, por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Diógenes Balbino dos Santos, de 34 anos, aponta que a possível motivação do crime foi a suspeita tida pelos criminosos de que Anderson havia matado a própria companheira horas antes.

Pelo menos quatro homens participaram da execução de Anderson, conforme as imagens de câmeras de segurança. A vítima começou a ser agredida ainda fora do shopping e correu para dentro do estabelecimento para tentar fugir. Ele seguiu sendo agredido dentro do Via Sul, mas, conforme a Polícia Civil, Diógenes, que acompanhou as agressões, ordenou que a vítima fosse levada para fora do estabelecimento.

O espancamento continuou em via pública até que um dos agressores sacou uma arma de fogo e atirou diversas vezes contra Anderson. O corpo dele foi encontrado com dez lesões de armas de fogo, distribuídas pelas costas, peito, braço esquerdo e cabeça.

Suspeito nega participação no crime, mas Polícia vê contradições

Em depoimento, Diógenes negou envolvimento com o crime. Ele disse que é morador do bairro e foi ao shopping comprar um controle remoto. O suspeito contou que chegou a ver Anderson sentando em um banco em frente ao shopping e os dois conversaram um pouco, já que se conheciam “de vista”. Diógenes contou que Anderson disse a ele que havia brigado com a mulher e que percebeu que a vítima estava drogada ou bêbada e sem dormir. Ainda conforme a oitiva, instantes depois, Diógenes disse que presenciou o momento em que a vítima passou a ser agredida por dois homens. Um segurança interveio na briga e também Diógenes, que afirmou que pediu para os homens saírem do shopping pois este estava “cheio de criança”. Depois, Diógenes disse que, já em via pública, viu um homem em uma bicicleta sacar uma arma de fogo e atirar em Anderson. Nesse momento, conforme o depoimento, Diógenes saiu correndo para casa.