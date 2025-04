Fortaleza registra mais de 7,6 mil atendimentos a animais em 2 meses, diz prefeito

As informações foram detalhadas neste sábado, 5 de abril, momento em que a SMPA promoveu evento em alusão ao Dia Mundial dos Animais de Rua. A ocasião contou com mais de 700 atendimentos gratuitos para cães e gatos, na Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres.

Além disso, o prefeito Evandro Leitão (PT) declarou que reestrutura o VetMóvel para poder atender toda a Fortaleza, com uma em cada uma das 12 regionais, para assim abranger os 121 bairros.

Das 8h30min até as 11h30min, o público pode ser atendido por quatro veterinários por ordem de chegada no evento.

Segundo o secretário da pasta, o cenário administrativo de Fortaleza não tem informações precisas e dados sobre a situação dos animais de rua e por isso será iniciada a apuração do “Censo Animal” neste ano.

“Vale lembrar que estamos com o evento de adoção aqui e com filhotes, adultos, idosos, todos resgatados em situação de rua, vítimas de maus tratos, animais que residem em abrigos, que estão em lares temporários com os protetores, estão todos aqui aguardando por uma família como adoção”, ressaltou o chefe da SMPA.

Um dos projetos independentes com animais disponíveis para adoção durante o evento foi o Lar da Tia Myrlla. A cuidadora Myrlla Ribeiro explicou que seu projeto é um lar temporário, e não um abrigo, onde ela acolhe animais, principalmente cachorros, resgatados por ONGs como a Causa Pet e Bola de Pêlo, além de protetores independentes.

Cerca de 30 cachorros e gatos estavam disponíveis para adoção. Para se tornar responsável pelos animais presentes no evento era necessário ter a idade mínima de 18 anos, apresentar comprovante de residência e Certidão de Pessoa Física, além de passar por uma entrevista com os voluntários responsáveis pelos abrigos.

Atualmente, o lar se responsabiliza por 10 animais resgatados em seu espaço localizado no Parque Manibura, perto do Shopping Via Sul. Myrlla levou para o evento três animais em busca de um novo lar: Serena, Luna e Zara.

A história de vida de Zara foi destacada pela cuidadora, pois, a cadela de um ano foi resgatada grávida, no bairro Ancuri, e deu à luz no abrigo de Myrlla. O lar não está recebendo filhotes no momento por conta da alta demanda.

Outra entidade presente no evento foi a Abrace, para lar temporário. A coordenadora Rina Teles Esmeraldo explica a necessidade de empatia com os filhotes e outros animais adotados da rua, ressaltando a importância de se colocar no lugar deles devido às experiências de medo, abandono e maus-tratos que possam ter vivenciado.

“Ele é um ser vivo, sente medo, sente alegria, sente tristeza, frio, calor. Nós temos que fazer esse trabalho com muito amor, porque o amor transforma e o amor muda”, diz a cuidadora.

O veterinário Júlio César Pereira, da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Fortaleza, mencionou alguns cuidados importantes ao adotar um animal de rua, especialmente se ele não tiver passado por cuidados veterinários anteriores.

Além da medicação, alimentação e planejamento, é preciso se atentar às zoonoses. Ele enfatiza sobre a vacina contra a raiva, a antirrábica, oferecida gratuitamente pelo SUS e também disponibilizada no evento.

“A raiva é uma doença viral. Embora atualmente esteja mais relacionada à transmissão por morcegos e gambás, historicamente, e num passado não muito distante, os cães eram os principais responsáveis pela transmissão dessa doença aos seres humanos, principalmente nas áreas urbanas”, informa o veterinário.

Gestão Evandro e Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA)

Foto: Camila Maia O prefeito reconheceu melhorias na causa animal durante o seu discurso

A programação contou também com desfile e tratou sobre a responsabilidade e legislação relacionada aos bichanos.

O prefeito Evandro Leitão participou do momento final das apresentações, juntamente aos secretários e a primeira dama, Cristiane Leitão.

Ele mencionou que, apesar dos problemas financeiros herdados pela gestão passada, a prefeitura obteve feitos para a causa animal durante os primeiros quatro meses do ano.

“Primeiro implantamos uma Secretaria, a Secretaria da Proteção Animal, que anteriormente era uma coordenadoria. Demos uma estrutura melhor, estamos dando uma visibilidade maior para a causa”, pontuou.

O prefeito de Fortaleza ainda acrescentou a necessidade de melhoras: “É óbvio que nós ainda temos que caminhar, melhorar muita coisa e cada vez mais nós vamos nos estruturar para nós bem atendermos a população fortalezense”.